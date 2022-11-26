В день инаугурации Токаева в Астане задержали десятки человек

Об этом сообщает Радио Свобода и местные СМИ .

Во Дворце независимости 26 ноября состоялась инаугурация президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева, он будет занимать должность следующие 7 лет.

После церемонии казахи вышли на протесты в Астане. Видео с массовыми собраниями публиковали местные телеграммы-каналы.

Радио Свобода передала сообщения местных СМИ о десятках задержаний и ограничении связи в Астане:

"По меньшей мере десятки человек были задержаны в казахстанской столице вечером 26 ноября. В городе в настоящее время стал недоступен интернет, как мобильный, так и стационарный. Подключение возобновилось после 20 часов по местному времени, но интернет, по сообщениям, работает с перебоями".

Напомним, 1 сентября Токаев объявил в Казахстане досрочные выборы президента, реформы и амнистию участников январских протестов.

17 сентября Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию", согласно которому в Казахстане устанавливается семилетний срок президентского срока, при этом избираться глава государства может только один раз. Ранее срок президентского мандата составлял пять лет, и избираться глава государства мог дважды подряд. Также Казахстан вернул столице название Астана вместо Нур Султан.

Лидер казахстанской политической партии "Опора народа" Нуржан Альтаев утверждает , что во время голосования процедура проведения была нарушена, а местное население преимущественно игнорировало выборы. Хотя и официальная статистика свидетельствует о 60% явки, реальная, по его данным, составила 20. "Народ понимает, что, по сути, происходит узурпация власти Токаевым. Нет никаких выборов, поскольку они не допустили к ним ни одного независимого кандидата", - добавил оппозиционер.

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