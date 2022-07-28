В День Государственности презентовали трейлер украинского военного экшна "Снайпер. Белый ворон"

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по кино

28 июля – в День Украинской государственности вышел трейлер военного экшна "Снайпер. Белый ворон" - одного из немногих украинских фильмов, рассказывающих о начале войны на Донбассе в 2014 году. Лента, созданная кинокомпанией UM Group при поддержке Госкино, является дебютным полнометражным фильмом режиссера Марьяна Бушана. Несмотря на то, что у нее уже есть ограниченный прокат в странах Балтии – Латвии, Литве, Эстонии – и в США, в Украине в широкий прокат она выйдет 24 августа.

"Мы завершили снимать "Ворона" в 2020 году и не могли подумать, что кадры, отснятые зимой, окажутся несколько пророческими, - комментирует продюсер ленты Артем Денисов, - что 24 февраля 2022 года изменит жизнь каждого украинца, разделив на "до" и "после". Уверен, что выход фильма, приуроченный ко Дню Независимости – это правильный шаг, ведь сейчас на кону наша Независимость и Свобода. Верим, что наш фильм в очередной раз напомнит, что война постучала в мирные украинские дома еще 8 лет назад и все это время украинские воины мужественно защищают нашу землю – так же, как и наш Снайпер".

История Николая Вороненко, снайпера с позывным "Ворон", основана на реальной истории экопоселенца из Горловки: пацифист Николай с началом войны на Донбассе в 2014 году, несмотря на собственные принципы и предубеждения, учится снайпингу и идет защищать свою землю от рашистов.

Интересно, что режиссер фильма Марьян Бушан одновременно стал и соавтором сценария, предварительно пройдя теоретический курс по снайпингу для погружения в тему. А скрипт-доктором стала гуру мирового сценарного искусства Линда Сегер, которая является автором ряда бестселлеров по сценарному искусству и имеет более 2000 сценарных консультаций.

Роли в фильме исполнили Павел Алдошин, Марина Кошкина, Андрей Мостренко, Роман Семисал, Олег Драч, Роман Ясиновский и Олег Шульга.

Украинские зрители увидят историю об украинском снайпере с 24 августа 2022 года, во всех действующих кинотеатрах страны.

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