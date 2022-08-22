В День Флага в марафоне "Единые новости" покажут концерт "Вечернего квартала"

Об этом сообщает пресс-служба телеканала "1+1".

Это будет первый большой телевизионный концерт студии "Квартал 95" с момента полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. На сцену впервые выйдут вместе актеры "Вечернего квартала" и актрисы "Женского Квартала" в формате единого концерта.

Как отмечают актеры, юмор на благотворительном концерте ко Дню Независимости – очень сдержанный, но злободневный: о войне и реалиях нашего сегодняшнего дня.

"Для нас важно оставаться вместе с нашим зрителем, чувствовать его потребности в такое сложное время. Давая концерты перед военными, мы поняли, что украинцы уже готовы к юмору, к его возвращению. Поэтому решили сделать концерт в такой символический день для Украины, чтобы каждый осознал: мы никогда не сдадимся и обязательно победим", — прокомментировал художественный руководитель Вечернего Квартала Евгений Кошевой.