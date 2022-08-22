В День Флага в марафоне "Единые новости" покажут концерт "Вечернего квартала"
23 августа, в День государственного Флага, в 21:00 в марафоне "Единые новости" состоится премьера благотворительного концерта "Вечернего квартала", посвященного Дню Независимости Украины
Об этом сообщает пресс-служба телеканала "1+1".
Это будет первый большой телевизионный концерт студии "Квартал 95" с момента полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. На сцену впервые выйдут вместе актеры "Вечернего квартала" и актрисы "Женского Квартала" в формате единого концерта.
Как отмечают актеры, юмор на благотворительном концерте ко Дню Независимости – очень сдержанный, но злободневный: о войне и реалиях нашего сегодняшнего дня.
"Для нас важно оставаться вместе с нашим зрителем, чувствовать его потребности в такое сложное время. Давая концерты перед военными, мы поняли, что украинцы уже готовы к юмору, к его возвращению. Поэтому решили сделать концерт в такой символический день для Украины, чтобы каждый осознал: мы никогда не сдадимся и обязательно победим", — прокомментировал художественный руководитель Вечернего Квартала Евгений Кошевой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.28
-
EUR
Покупка 39.61Продажа 40.6
- Актуальное
- Важное