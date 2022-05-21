В День Европы в Киеве стартовал флешмоб благодарности странам, предоставившим временное убежище украинцам
В столице ко Дню Европы 21 мая начался флешмоб благодарности странам, приютившим вынужденно перемещенных украинцев во время войны
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
Украинцам, которые были вынуждены временно уехать из Украины, предлагают записать краткое видеообращение или написать краткую цитату со словами благодарности и опубликовать на своей странице в facebook с хештегами #смелые и благодарные и #brave_and_thankful или отправить слова благодарности на e-mail. .
Слова благодарности планируют опубликовать на странице Департамента общественных коммуникаций в Facebook и на информационном портале "Вечерний Киев".
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