В День Европы украинский флаг подняли рядом с флагами ЕС у здания Еврокомиссии
Сегодня, 9 мая, возле здания Европейской комиссии в День Европы рядом с флагами ЕС подняли государственный флаг Украины
Об этом сообщили в Еврокомиссии.
Отмечается, что, празднуя День Европы, ЕК подтверждает непоколебимую поддержку и солидарность с Украиной и ее народом.
"Европа была рядом с Украиной, когда Россия начала свое полномасштабное вторжение в феврале 2022 года. Мы все еще рядом сегодня. И будем рядом столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая прибыла в Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Сегодня, 9 мая, Украина впервые за двадцать лет приобщилась к мероприятиям по случаю Дня Европы. Этот праздник традиционно 9 мая отмечается в Европейском Союзе и других странах в знак мира и единства на континенте.
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