Об этом сообщили в Еврокомиссии.

Отмечается, что, празднуя День Европы, ЕК подтверждает непоколебимую поддержку и солидарность с Украиной и ее народом.

"Европа была рядом с Украиной, когда Россия начала свое полномасштабное вторжение в феврале 2022 года. Мы все еще рядом сегодня. И будем рядом столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении.