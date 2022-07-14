Об этом сообщил глава Дымерской территориальной общины Владимир Пидкурганный в фейсбуке .

Он напомнил, что движение по мосту было приостановлено на две недели.

"Завтра возобновляется полноценный проезд (и общественного транспорта) через мост, который отремонтировали на неделю раньше, чем планировалось", - подчеркнул Владимир Подкурганный.

29 июня в селе Демидов Вышгородского района из-за погодных условий был поврежден мост через реку Ирпень. Один человек погиб, еще двое ранены.

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