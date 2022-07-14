В Демидове 14 июля возобновят движение по мосту, уничтоженному детонацией взрывчатки в июне
В Демидове на Киевщине 14 июля возобновят проезд по мосту, уничтоженному 29 июня детонацией взрывчатки в результате молнии
Об этом сообщил глава Дымерской территориальной общины Владимир Пидкурганный в фейсбуке .
Он напомнил, что движение по мосту было приостановлено на две недели.
"Завтра возобновляется полноценный проезд (и общественного транспорта) через мост, который отремонтировали на неделю раньше, чем планировалось", - подчеркнул Владимир Подкурганный.
- 29 июня в селе Демидов Вышгородского района из-за погодных условий был поврежден мост через реку Ирпень. Один человек погиб, еще двое ранены.
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