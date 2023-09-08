В Дели из-за саммита G20 на три дня закрыли все учебные заведения

Об этом пишет The Guardian.

Жители Дели жалуются на то, что власти пытаются скрыть бедность города, несмотря на то, что экономика страны занимает пятое место в мире по объему ВВП.

Дебри, где живут местные жители, начали завешивать огромными зелеными полотнами, которые должны скрыть нищету от иностранных лидеров и высокопоставленных лиц, которые прибудут в столицу Индии в эти выходные на саммит лидеров G20, а некоторые бедные районы были разрушены, сообщает местная жительница.

"Когда наступает время выборов, каждый политик приходит к нам. Они едят с нами и дают обещания. Но сегодня они стесняются нашего присутствия", - сказала она.

На зеленых тканях, которыми завешивают бедные районы, повесили большие плакаты с лицом премьер-министра Индии Нарендры Моди.

На дне проведения саммита всем школам, офисам, строительствам, рынкам, ресторанам и непродовольственным магазинам приказали закрыться на три дня, ограничат движение по дорогам, запретят доставку пищи, а людям рекомендуют оставаться дома.

В Дели проживает 32 млн человек, такие действия влияют не только на достоинство людей, но и на безопасность.

Многие бедные люди получают заработную плату за каждый отработанный день, поэтому жители очень возмущены тем, что могут потерять дневную прибыль.

"Я не пропускаю ни одного рабочего дня, даже если болею, потому что не могу позволить себе потерять деньги. Но что бедные люди, как я, могут сделать в таких ситуациях? Бедные люди, как мы, только проклинаем это событие, потому что мы будем страдать, а наши желудки будут голодны", - говорит местная жительница Сароадж Дэви, которая работает уборщицей за 3 тыс. рупий в месяц, но теперь получит меньше.

35-летний Винит Сингх имеет небольшой продуктовый магазин в дебрях, он говорит, что зеленые занавеси полностью закрыли его магазин, поэтому ему придется прорезать их, чтобы люди могли туда зайти, потому что прибыль от бизнеса резко упала.

"Мне нужно кормить семью. Кто возместит мой ущерб?", - сказал он.

Местные, живущие напротив здания, где будет проходить саммит, сообщают, что полиция несколько дней не выпускает их на улице.

"С нами обращаются как с насекомыми, а не как с людьми", – говорят они.

Более 4 тыс. бездомных, живших под эстакадами и на дорогах, переселили в приюты на окраине Дели.

"Мы являемся пятой по величине экономикой в мире, но реальность такова, что мы также имеем наибольшее количество бедных людей, - говорит Мандер, активист гражданского общества в Дели, - Изгнание большой массы обедневших людей из виду является попыткой сбросить занавес с другой стороны экономического процветания, которым является чрезвычайное неравенство".

Ранее власти приказали придорожным продовольственным магазинам отремонтировать их помещения до саммита, но теперь закрывают их.

Владелец чайной возле станции метро Дели Сунил Шарма, говорит, что ему пришлось взять ссуду 50 тыс. рупий на перекраску и ремонт.

Саммит G20 в Индии: что известно об участниках

10 августа мировые СМИ предполагали , что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

15 августа стало известно , что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.

16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время встречи с международными СМИ подтвердил , что Украина не была приглашена на саммит.

Следует отметить, что на прошлый саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи "Формулу мира".

25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил , что Путин не поедет на саммит G20, который состоится в Индии в сентябре.

Российский диктатор Владимир Путин уже объявил, что не уедет в Нью-Дели и отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

31 августа в СМИ появилась информация о том, что запланированный на эту неделю саммит G20 в Индии, скорее всего, состоится без участия китайского президента Си Цзиньпина.

Впоследствии президент США Джо Байден заявил , что его разочаровали сообщения о том, что лидер Китая Си Цзиньпин, вероятно, не примет участие в саммите G20 в Индии.

Во вторник, 5 сентября, министерство иностранных дел Китая подтвердило информацию, распространенную в СМИ, о том, что президент страны Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Индии.

Европейский Союз планирует воспользоваться отсутствием президентов Китая Си Цзиньпина и России Владимира Путина на саммите G20 в Индии, чтобы одобрить заявку Африканского Союза на постоянное членство в Группе двадцати.