В деле "вагнеровцев" есть предательство интересов государства, - Княжицкий

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Это действительно может рассматриваться как государственная измена, но более всего это была обычная глупость наших чиновников. Очевидно, что это предательство интересов государства и многих украинских разведчиков, которые готовили эту спецоперацию. Каковы были причины таких действий президента Зеленского, должно показать расследование. Но, честно говоря, за такие действия нужно объявлять импичмент", - сказал Княжицкий.



Народный депутат отметил, что не только издание CNN подтвердило "слияние" этой спецоперации украинской властью. По его мнению, это вопрос времени и вскоре другие независимые СМИ подтвердят данную информацию.



"США не ждут от Зеленского оправданий. Они ждут от президента действий, а конкретнее - борьбы с коррупцией и создания независимой судебной системы. Но пока власть Зеленского демонстрирует худшие примеры управления государством времен Януковича. Лично я считаю, что материал, который опубликовало CNN, является предупреждением Зеленскому. Поскольку CNN традиционно поддерживает демократов и в их материале мы не увидели ничего сенсационного, чего бы мы не знали до визита Зеленского в США ", - добавил Княжицкий.



Нардеп предположил, что обнародование материала CNN было запланировано после визита Зеленского в США. По мнению Княжицкого, материал CNN достаточно мягкий и уже расследование Bellingcat расставит все по своим местам.

Напомним, 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" в Украине происходила "с согласия Соединенных Штатов".

CNN опубликовало материал, в котором сообщалось о том, как готовились к спецоперации по задержанию "вагнеровцев" украинские спецслужбы и чем помогали США.