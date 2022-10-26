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В деле "Роттердам+" объявили 15 новых подозрений, - НАБУ

26 октября, 2022 среда
18:57
Криминал

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще 15 причастным к введению и действию формулы "Роттердам+", из-за которой в 2018-19 годах потребителям электроэнергии нанесен ущерб более чем на 20 млрд грн

Об этом сообщает НАБУ .

"26 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении 15 лицам, причастным к введению и действию так называемой формулы "Роттердам+", из-за которой потребители электроэнергии незаконно переплатили свыше 20 млрд грн на протяжении 2018-2019 гг. Это второй эпизод масштабного расследования антикоррупционных  органов", – говорится в сообщении.

Круг подозреваемых включает работников Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ): двух бывших председателей, шесть бывших членов, трех действующих членов, одного действующего и одного бывшего работника, а также действующего и бывшего чиновника группы частных теплогенерирующих компаний.

По версии следствия, шесть из этих людей, осознанно принявших участие в преступлении, получили новые подозрения за злоупотребление властью или служебным положением.

Действия членов НКРЭКУ, которые, не разобравшись, голосовали за утверждение так называемой формулы Роттердам+ квалифицировали за служебную халатность.

В формулу "Роттердам+" заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно - на транспортировку угля национального производителя в тепловые электростанции из порта в Роттердаме. В результате, как считают НАБУ и САП, конечные потребители в течение 2016-2019 годов переплатили более 39 млрд грн, что подтверждается выводом эксперта.

В Национальном антикоррупционном бюро утверждают, что у следствия есть доказательства, что принять такую формулу расчетов НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в итоге и получили сверхприбыли.

"Сначала регулятор не соглашался, понимая абсурдность включения расходов на транспортировку в тариф, однако в марте 2016 года на указанное предложение согласился. Как следствие, произошел рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, что привело к удорожанию товаров и услуг для конечного потребителя, в том числе первой необходимости", - отметили в НАБУ.

  • Напомним, 8 августа 2019 года НАБУ объявило экспредседателю НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пяти лицам, причастным к введению так называемой формулы Роттердам+, подозрение в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд грн ущерба.
  • Старший группы прокуроров по делу "Роттердам+" Виталий Пономаренко трижды закрывал это производство.
  • 18 ноября 2020 года расследование дела Роттердам+ было возобновлено по решению Высшего антикоррупционного суда.
  • 5 мая 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова сменила старшего группы прокуроров в производстве на Дениса Демкива, который уже 20 мая решил закрыть дело в четвертый раз.
  • 22 сентября НАБУ и САП завершили расследование первого этапа по делу "Роттердам+" и открыли материалы стороне защиты для ознакомления.

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НАБУ
Роттердам+
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