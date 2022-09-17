Об этом в эфире Еспресо заявила адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.

"Думаю, что мы узнаем имена заказчиков убийства Гонгадзе, для Украины это чрезвычайно важно. Получить ответ на вопрос: правда ли украинский президент был заказчиком или заказчики были из Кремля и это была спецоперация с целью скомпрометировать украинского президента и вернуть Украину в РФ" , – сказала она.

По мнению Теличенко, это ключевой вопрос по этому делу.

"Сейчас нет никакого производства. Формально есть досудебное следствие, неизвестно в каком органе, в отношении заказчиков, и на этом точка. Оно мертвое, никто ничего не ищет, где материалы – неизвестно, ничего не происходит в рамках этого дела. Поскольку это убийство, то срок давности для следствия не заканчивается. Освободить от наказания, учитывая, что истек срок давности. Устанавливать, кто был заказчиком, нужно независимо от срока давности", - подытожила адвокат.

Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года.

2 ноября этого же года в лесу возле Таращи было обнаружено обезглавленное тело. Жена и друзья узнали в нем Георгия.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева приговорил обвиняемых в убийстве Николая Протасова к 13 годам лишения свободы, Валерия Костенко и Александра Поповича к 12 годам лишения свободы.

22 июля 2009 года задержанный генерал Пукач признал свою причастность к убийству Георгия Гонгадзе

В январе 2013 года Печерский райсуд Киева признал виновным в убийстве Гонгадзе генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

2 июля 2021 года Верховный суд подтвердил пожизненный приговор Пукачу .