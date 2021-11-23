В декабре расписание поездов в направлении Харькова временно изменится, - Укрзализныця

Об этом сообщает прессслужба Укрзализныци.



"Изменениям времени отправления и задержек в пути до 30 минут подвергаются расписания 16 поездов, проходящих через Харьков. Это будет отражено в расписаниях, в системе продаж и непосредственно в билетах уже завтра, 24 ноября", - говорится в сообщении.



Изменения продлятся с 15 по 20 декабря 2021 года в связи с ремонтными работами.

Маршрут изменится для рейсов №142/141-114/113 Львов - Бахмут и №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка. Он будет проходить в объезд Харькова.



На маршруте Львов-Бахмут не будет остановок на станциях Святогорск, Изюм, Балаклея, Харьков. Поезд будет останавливаться на станциях Славянск и Лозовая.



Из маршрута Ивано-Франковск - Константиновка исключат остановки на станциях Святогорск, Изюм, Лиман, Славянский курорт, Харьков, а добавят - Славянск и Лозовую.