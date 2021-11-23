В декабре расписание поездов в направлении Харькова временно изменится, - Укрзализныця
В декабре 2021 года Укрзалізниця временно изменит расписание движения поездов в харьковском направлении
Об этом сообщает прессслужба Укрзализныци.
"Изменениям времени отправления и задержек в пути до 30 минут подвергаются расписания 16 поездов, проходящих через Харьков. Это будет отражено в расписаниях, в системе продаж и непосредственно в билетах уже завтра, 24 ноября", - говорится в сообщении.
Изменения продлятся с 15 по 20 декабря 2021 года в связи с ремонтными работами.
Маршрут изменится для рейсов №142/141-114/113 Львов - Бахмут и №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка. Он будет проходить в объезд Харькова.
На маршруте Львов-Бахмут не будет остановок на станциях Святогорск, Изюм, Балаклея, Харьков. Поезд будет останавливаться на станциях Славянск и Лозовая.
Из маршрута Ивано-Франковск - Константиновка исключат остановки на станциях Святогорск, Изюм, Лиман, Славянский курорт, Харьков, а добавят - Славянск и Лозовую.
- Напомним, Укрзализныця запускает самый длинный в Украине маршрут Мариуполь-Рахов.
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