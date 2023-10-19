В Defense Express проанализировали, сколько вертолетов поразили ATACMS на аэродромах вблизи Луганска и Бердянска

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Для того, чтобы определить результативность ударов по вражеским аэродромам вблизи Луганска и Бердянска нужно время. По Бердянску сами оккупанты предоставили определенную информацию для анализа, поэтому можно было определить приблизительное количество уничтоженных вертолетов на том аэродроме. А по Луганску захватчики были более осмотрительны, а возможно не смогли ничего снимать, однако все равно поступает объективная информация в виде спутниковых снимков", – прокомментировал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express.

По его словам, экспертами Defense Express проанализированы последние спутниковые снимки от Planet Labs, обнародованные в сети интернет.

"Следует сказать, что на аэродроме возле Луганска, где базировались вертолеты армейской авиации, можно идентифицировать, что это были ударные вертолеты Ка-52. Также на снимках можно рассмотреть, что высока вероятность того, что на этом аэродроме было поражено 5 вертолетов. А если посмотреть по аэропорту возле Бердянска, то по разным оценкам там было уничтожено до 10 вертолетов. Соответственно, цифра в 15 вертолетов, потерянных врагом, существенна", - подчеркнул военный эксперт.

Валерий Рябых отметил, что следует различать понимание поражения и уничтожения того или иного вида вооружения и военной техники. Уничтожение не предполагает восстановления, то есть это безвозвратная потеря для противника. А что касается поражения, то есть вероятность, что возможно восстановление, которое требует времени в зависимости от степени повреждения.