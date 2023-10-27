В Defense Express объяснили, почему РФ прекратила использование дальнобойной авиации и применение ракет Х-101 для атак по Украине
Валерий Рябых, военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, отметил, что постоянное применение противником дальних бомбардировщиков все больше и больше изматывает ресурс российской дальнобойной авиации, являющейся составляющей ядерной триады РФ
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Следует отметить, что оккупанты прекратили использование своей дальнобойной авиации и применения ракет Х-101, это отмечается и британской разведкой. Как раз AS-23a KODIAK является натовским обозначением ракет Х-101, Х-102. Этих чувствительных ракет в РФ не так уж много. К концу августа в разведке отметили, что таких ракет было в запасах страны-агрессора около сотни. К тому же в украинской разведке отмечали, что промышленность РФ способна производить примерно 40 подобных ракет в месяц", - отметил военный эксперт.
По его словам, в конце октября число таких ракет, накопленных противником, может быть около 180.
"Кроме того, дальние бомбардировщики не используются сейчас врагом из-за того, что каждое применение этих самолетов уменьшает их ресурс, а новых в РФ не производят. Хотя россияне и утверждают, что они планируют введение в строй новых модернизированных самолетов. Но все это изготовляется из комплектов, оставшихся еще в наследство от Советского Союза, и на фоне недавних учений, которые проходили с бряцанием ядерным оружием, замечу, что дальние бомбардировщики в первую очередь являются составной частью ядерной триады. Соответственно, постоянное их использование все больше и больше изматывает ресурс дальнобойной авиации", - объяснил Валерий Рябых.
Рябых добавил, что в Украине готовятся к ситуации, что противник, накопив ракеты и "шахеды", может наносить комбинированные атаки по нашей территории.
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- Ранее в Институте изучения войны отмечалось, что российский оборонно-промышленный комплекс все чаще сталкивается с дефицитом комплектующих для высокоточного вооружения и для военной техники.
- Также в The New York Times, ссылаясь на собственные источники, писали, что Россия смогла обойти санкции на экспорт ключевых компонентов для оружия и теперь производит больше ракет, чем до полномасштабного вторжения
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