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В Defense Express назвали главную задачу Atacms на поле боя

20 октября, 2023 пятница
16:39
Война с Россией

Главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что с помощью ракет Atacms ВСУ могут значительно снизить активность и влияние российской авиации на линии фронта

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Такие удары, которые мы наблюдали за скоплением российской авиации в Бердянске и Луганске, должны быть методическими и регулярными. Однако все зависит от количества Atacms. Подобные удары позволят реализовать не только уничтожение летной техники, наземной инфраструктуры и аэродромной специальной техники противника, но и выполнить главная задача - отодвинуть вражескую авиацию от фронта. То есть, главная задача Atacms состоит в том, чтобы противник вывести свои ударные вертолеты, ударную авиацию за пределы удара этих ракет", - пояснил Катков.

По словам эксперта, ракеты Atacms позволят значительно снизить эффективность российской авиации.

"Если Украина получила Atacms на производительность поражения до 300 км, на это надеемся, то это будет означать, что противник уменьшит до критического минимума вылеты в день и соответственно атаки наших позиций. Поскольку, при таких условиях, российские самолеты и вертолеты будут тратить больше времени на полет, чем на выполнение задачи. Они вынуждены будут брать больше топлива и меньшее вооружение. То есть все крайне важно для того, чтобы уменьшить активность российской авиации", - добавил он.
 

ATACMS в Украине: что известно

В ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачный удар по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске. Иностранные СМИ писали , что во время этой атаки Украина впервые использовала против российских войск американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США тайно отправили несколько дней назад.

Впоследствии Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS, а президент Украины Владимир Зеленский – их применение против российских войск.

Позже стало известно, что Украина получила от США около 20 дальнобойных ракет ATACMS.

Российский диктатор Владимир Путин назвал поставку Украине ракет ATACMS ошибкой США и отметил, что это создает дополнительную угрозу для РФ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США будут поставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры по телефону с главой Белого Дома Джо Байденом.

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