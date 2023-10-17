В Defense Express допускают, что враг может сделать ставку на комбинированные удары с баллистическим оружием

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Если взять период, когда еженедельные удары со стороны России были в среднем по 70 крылатых ракет, с пиком использования более 100 таких ракет, то в настоящее время такой возможности у врага уже нет. Но значительно увеличилось использование Россией дронов-камикадзе. Сентябрь уже стал рекордным, россияне использовали более полутысячи дронов, сейчас речь идет о более 220 единицах выпущенных "шахедов" за октябрь", - отметил Катков.

По словам главного редактора издания Defense Express, для перехвата баллистических ракет и ракет Х-22 необходимо иметь комплексы ПВО Patriot или SAMP/T.

"Есть еще один аспект - это баллистическое оружие и ракеты Х-22, которое враг использовал крайне умеренно. Надо понимать, что для перехвата баллистических ракет и ракет Х-22 необходимо иметь комплексы Patriot или SAMP/T. Возможно враг сделает ставку на такую комбинацию в виде ударов "шахедами" и баллистическим оружием", - предположил Катков.