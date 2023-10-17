В Defense Express допускают, что враг может сделать ставку на комбинированные удары с баллистическим оружием
Главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает, что россияне могут использовать для ударов по Украине комбинированные атаки
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Если взять период, когда еженедельные удары со стороны России были в среднем по 70 крылатых ракет, с пиком использования более 100 таких ракет, то в настоящее время такой возможности у врага уже нет. Но значительно увеличилось использование Россией дронов-камикадзе. Сентябрь уже стал рекордным, россияне использовали более полутысячи дронов, сейчас речь идет о более 220 единицах выпущенных "шахедов" за октябрь", - отметил Катков.
По словам главного редактора издания Defense Express, для перехвата баллистических ракет и ракет Х-22 необходимо иметь комплексы ПВО Patriot или SAMP/T.
"Есть еще один аспект - это баллистическое оружие и ракеты Х-22, которое враг использовал крайне умеренно. Надо понимать, что для перехвата баллистических ракет и ракет Х-22 необходимо иметь комплексы Patriot или SAMP/T. Возможно враг сделает ставку на такую комбинацию в виде ударов "шахедами" и баллистическим оружием", - предположил Катков.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.14
- EUR Покупка 39.52Продажа 40.62
- Актуальное
- Важное