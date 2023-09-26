В Defence Express рассказали, когда и сколько Украина может получить ракет ATACMS

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Я еще не встречал информации, что уже идет передача ракет ATACMS. Скорее поверю в то, что передача этих ракет будет сопровождаться заявлением Пентагона, что во время очередного пакета военной помощи будет передано какое-то высокоточное вооружение. То есть за такой стандартной формулировкой и будут скрываться ATACMS. А официально признают передачу, когда появятся обломки с серийными номерами.Та самая ситуация, которая была с противорадиолокационными ракетами HARM. Кстати, ракеты HARM передавались официально как противорадиолокационные средства. И уже когда все стало понятно и были подтверждения фото, вот тогда США и признали передачу этих ракет. Мне кажется, так будет и в отношении ATACMS", – пояснил главный редактор Defence Express.

Олег Катков отметил, что глава ГУР МО Буданов сказал в одном из интервью, что речь должна идти не о сотнях ракет ATACMS. Так как сотня ничего не изменит, изменят сотни таких ракет.

"Однако есть такое понятие как предельный ресурс этих ракет в США. Отмечу, что Украине нужны конкретные ATACMS - с дальностью 300 км и кассетной боевой частью. По рассекреченному отчету Пентагона от 2007 года было объявлено, что на тот год в США было около 500 таких ракет. Дело в том, что производство этих ракет прекратилось в 2003 году. Соответственно, с 2007 года их точно больше не стало. Поэтому условно полтысячи ракет и являются тем предельным ресурсом, которым располагают США", - отметил Катков.

Военный эксперт добавил, что у любого оружия, особенно у ракет, есть определенные сроки эксплуатации. А срок эксплуатации ATACMS составляет 10 лет. Через 10 лет ракета идет на пересыпку твердотопливного двигателя, на обслуживание, замену электронных компонентов, то есть происходит обслуживающий ремонт для повышения сроков эксплуатации.

"Надеемся, что в США проводились соответствующие работы и осталось почти полтысячи ATACMS в кассетном исполнении с дальностью до 300 км, и что эти ракеты постепенно будут передаваться Украине", - резюмировал Олег.

Что известно об отправке ATACMS по Украине

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.

В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS. А 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию в Байден с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.

Впоследствии The Wall Street Journal сообщило, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.

Издание WP сообщило , что США не имеют достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире Эспрессо отметил , что Украине нужны именно кассетные ракеты ATACMS, но не факт, что они есть в США.

7 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и отметил необходимость ATACMS для ВСУ.

Уже в сентябре стало известно , что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.

Также сообщалось , что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, сразу оснащенные кассетными боеприпасами.

15 сентября The Wall Street Journal писал , что Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что украинские военные будут использовать американские ракеты так, как они считают сами.

22 сентября на переговорах президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.