В Defence Express рассказали, как строительство Россией железной дороги на временно оккупированном юге повлияет на ход войны
Иван Киричевский, военный эксперт Defence Express, считает, что оккупантов не спасет строительство железнодорожного сообщения между РФ и временно оккупированным югом Украины, потому что им удастся построить только изолированные железнодорожные острова
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Если говорить об истории, что россияне собрались строить какую-то железную дорогу на временно оккупированном юге Украины, то там нужно отметить два момента. Российские железнодорожные войска – это очень мощная инженерная составляющая, потому что до полномасштабного вторжения в личном составе у них насчитывалось 40 тысяч. Они имеют технику, чтобы относительно быстро строить военно-полевые железные дороги. Это достаточно квалифицированные люди, которые, к сожалению, смогли привести в порядок те железные дороги, которые армия РФ сначала повредила на временно оккупированных территориях Украины", - отметил эксперт Defence Express.
Иван Киричевский добавил, что министр обороны РФ Шойгу привлекал военных специалистов к прокладке второй колеи БАМа (Байкало-Амурской магистрали, – ред.).
"То, что оккупанты смогут построить новую железнодорожную магистраль дистанцией 50 км, а еще и железнодорожный мост через реку Кальмиус, здесь не приходится сомневаться. Вопрос: сколько времени им на это понадобится? Ориентировочно – может, несколько месяцев, но кто знает, вдруг они ускорятся. Если оценивать влияние этого строительства на ход событий на юге, то тут нам паниковать рано", - отметил военный аналитик.
Киричевский напомнил, что по информации от советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко известно, что железная дорога из Таганрога должна быть встык между Мариуполем и Волновахой, то есть об альтернативе Крымскому мосту говорить рано.
"Если брать контекст наступления ВСУ, то он направлен на перерезание коридора от оккупированного Донбасса в Крым. А наиболее уязвимый участок этого коридора, в частности железнодорожного, как раз идет по магистрали Волноваха, Камыш-Заря, Пологи и дальше на Мелитополь. И наше движение на Токмак направлено на то, чтобы брать под более плотный огневой контроль этот участок по магистрали, т.е. могут сделать два изолированных логистических острова: первый – Крым и Мелитополь, второй – Таганрог, Мариуполь и Волноваха, но это все равно не решит проблему их логистики, потому что ВСУ смогут перерезать этот коридор с Донбасса на Крым, то есть оккупанты смогут создать нам пакости и неприятные вещи, а где-то их это все равно не спасет", - резюмировал эксперт.
- 27 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что российские оккупанты пытаются построить прямое железнодорожное сообщение между РФ и временно оккупированными городами Донбасса - Мариуполем, Волновахой и Донецком.
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