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В Defence Express рассказали, как строительство Россией железной дороги на временно оккупированном юге повлияет на ход войны

28 сентября, 2023 четверг
17:45
Война с Россией

Иван Киричевский, военный эксперт Defence Express, считает, что оккупантов не спасет строительство железнодорожного сообщения между РФ и временно оккупированным югом Украины, потому что им удастся построить только изолированные железнодорожные острова

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Если говорить об истории, что россияне собрались строить какую-то железную дорогу на временно оккупированном юге Украины, то там нужно отметить два момента. Российские железнодорожные войска – это очень мощная инженерная составляющая, потому что до полномасштабного вторжения в личном составе у них насчитывалось 40 тысяч. Они имеют технику, чтобы относительно быстро строить военно-полевые железные дороги. Это достаточно квалифицированные люди, которые, к сожалению, смогли привести в порядок те железные дороги, которые армия РФ сначала повредила на временно оккупированных территориях Украины", - отметил эксперт Defence Express.

Иван Киричевский добавил, что министр обороны РФ Шойгу привлекал военных специалистов к прокладке второй колеи БАМа (Байкало-Амурской магистрали, – ред.).

"То, что оккупанты смогут построить новую железнодорожную магистраль дистанцией 50 км, а еще и железнодорожный мост через реку Кальмиус, здесь не приходится сомневаться. Вопрос: сколько времени им на это понадобится? Ориентировочно – может, несколько месяцев, но кто знает, вдруг они ускорятся. Если оценивать влияние этого строительства на ход событий на юге, то тут нам паниковать рано", - отметил военный аналитик.

Киричевский напомнил, что по информации от советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко известно, что железная дорога из Таганрога должна быть встык между Мариуполем и Волновахой, то есть об альтернативе Крымскому мосту говорить рано.

"Если брать контекст наступления ВСУ, то он направлен на перерезание коридора от оккупированного Донбасса в Крым. А наиболее уязвимый участок этого коридора, в частности железнодорожного, как раз идет по магистрали Волноваха, Камыш-Заря, Пологи и дальше на Мелитополь. И наше движение на Токмак направлено на то, чтобы брать под более плотный огневой контроль этот участок по магистрали, т.е. могут сделать два изолированных логистических острова: первый – Крым и Мелитополь, второй – Таганрог, Мариуполь и Волноваха, но это все равно не решит проблему их логистики, потому что ВСУ смогут перерезать этот коридор с Донбасса на Крым, то есть оккупанты смогут создать нам пакости и неприятные вещи, а где-то их это все равно не спасет", - резюмировал эксперт.

  • 27 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что российские оккупанты пытаются построить прямое железнодорожное сообщение между РФ и временно оккупированными городами Донбасса - Мариуполем, Волновахой и Донецком.
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