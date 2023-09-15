В Defence Express рассказали, есть ли альтернативы Starlink Илона Маска

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Пентагон уже для нас закупал альтернативные услуги у американских операторов. Очевидно, такие закупки будут расширены. Более того, в рамках одного из пакетов военной помощи от Германии были закуплены первые 100 спутниковых терминалов в Швеции. Там скорость спутникового интернета примерно на 30% ниже, а чем у Starlink, но надежность значительно выше.И главное – нет оснований для легенд, что у россиян есть настолько мощные средства РЭБ, чтобы глушить спутниковую связь, потому что в принципе такого не может быть. не стал этого отрицать. То есть альтернативы есть. Очевидно, их скоро найдут", - заметил военный эксперт Defence Express.

Иван Киричевский предположил, что в перспективе может быть и то, что космическая империя Маска Space X, как и любая империя, переживая зенит своей славы, затем распадается на две части.

Предыстория

Об отключении Starlink в биографии Илона Маска написал писатель Уолтер Айзексон. По его словам, бизнесмен боялся, чтобы ВСУ не использовали технологию для нанесения удара по ЧФ России.

Маск в свою очередь заявил, что не отключал Starlink в Крыму – он отклонил запрос Украины на его подключение.

"SpaceX ничего не дезактивировал. Был срочный запрос от государственных органов на активацию Starlink до Севастополя. Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на их запрос, тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта", – объяснил бизнесмен.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал действия Маска смесью невежества и великого эго, в результате чего стали многочисленные человеческие жертвы.

В Сенате США требуют провести расследование в отношении компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска после того, как он признал, что заблокировал спутниковый интернет Starlink во временно оккупированном Крыму.

Следует отметить, что это не первый скандал с участием Маска. В прошлом году компания SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине. В конце концов, США взяли расходы на себя.