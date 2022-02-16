В DDoS-атаке против Украины есть четкий след иностранных спецслужб, ее стоимость достигает миллионов долларов, - СБУ
Начальник Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк сообщил, что DDoS-атака против Украины, которая длится 15-16 февраля, похожа на кибератаку 13-14 января, и в ней есть след иностранных спецслужб
Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Слишком рано говорить о конкретных исполнителях... Однако уже сегодня мы видим следующее: стоимость такой атаки достигает миллионов долларов. Не может какой-то отдельный хакер или даже группа хакеров потратить такие средства, чтобы потом не получить никакой материальной выгоды", - заявил Витюк.
Представитель СБУ подчеркнул, что подобные атаки всегда проводят государства. Они это делают через свои спецслужбы или подконтрольные хакерские преступные объединения.
"То есть создается специальная инфраструктура для таких атак. Ведь если выйти и купить на черном рынке такую DDoS-атаку с таким объемом трафика, это будет невозможно. Это необходимо сотни агентов приобщить. Поэтому мы четко видим здесь след иностранных спецслужб. Есть отдельные признаки сходства с атаками 13-14 января", - отметил Витюк.
Он добавил, что атаки января и февраля отличаются по целям, однако инфраструктура у них схожая. По его словам, СБУ может предварительно утверждать, что эти атаки могут быть связаны. А единственной страной, заинтересованной в имиджевых ударах по Украине, является Россия. Однако, по словам Витюка, эту информацию еще подтвердит следствие.
Заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора отметил, что DDOS-атаки часто используются для утаивания деструктивных действий, однако служба не получила никаких сигналов об утечке данных или их искажении.
"Эта атака не деструктивна, нет утечки данных, искажения или уничтожения элементов ИТ-инфраструктуры", - добавил он.
- Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства . 16 января в Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что за кибератакой на правительственные сайты стоит Россия.
- 15 февраля в Украине произошла массовая атака на банки и портал "Дия", также не работали сайты Минобороны, ВСУ и ГСЧС.
- 16 февраля кибератака на сайт Минобороны продолжилась, он будет полноценно работать после обновления серверов.
- Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что 15 февраля на Украину совершили мощнейшую в истории DDoS-атаку для дестабилизации ситуации в стране. В то же время в Кремле заявили, что РФ непричастна к масштабной кибератаке на украинские сайты.
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