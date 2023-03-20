В ДБР раскрыли детали инцидента в учебном центре на Черниговщине, где погибли 4 военнослужащих
Государственное бюро расследований открыло производство по факту гибели четырех военных в учебном центре Черниговской области. Тела направлены на экспертизу
Об этом сообщила пресс-служба ДБР.
"ДБР предварительно установило, что 18 марта во время штатных стрельб в воинской части на Черниговщине сдетонировал снаряд. В результате взрыва погибли четыре военнослужащих ", - говорится в сообщении.
"Работники ДБР сразу выехали на место происшествия, провели осмотр, изъяли вещественные доказательства", - добавили в ведомстве.
- Ранее в Житомирской области офицер избил срочника в учебном центре.
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