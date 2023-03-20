Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

"ДБР предварительно установило, что 18 марта во время штатных стрельб в воинской части на Черниговщине сдетонировал снаряд. В результате взрыва погибли четыре военнослужащих ", - говорится в сообщении.

"Работники ДБР сразу выехали на место происшествия, провели осмотр, изъяли вещественные доказательства", - добавили в ведомстве.