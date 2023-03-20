Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

"Предварительно установлено, что 19 марта вечером на автодороге сообщением "Тернополь – Львов – Рава-Руська" в поселке Золочевского района Львовской области автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, сбил пешехода", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что человек пересекал дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм в результате столкновения потерпевший скончался.

"Драгер" показал, что Гевко был трезв, рассказали в ДБР.

"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего)", - резюмировали в ДБР.