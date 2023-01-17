В Давосе лоббируем усиление глобального давления на государство-террориста, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время ежегодного форума в Давосе Украина будет лоббировать усиление глобального давления на РФ
Об этом он заявил в вечернем обращении.
"Началась сегодня работа ежегодного форума в Давосе, традиционно мощной глобальной политической и экономической площадки", - сказал он.
Зеленский отметил, что "мир слышит Украину в Давосе – там знают, что Россия сделала с Днепром, знают, что террористы делают с Херсоном, Харьковом, с нашим Донбассом и другими территориями, на которые Россия принесла смерть. И мы лоббируем усиление глобального давления на государство-террориста".
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Он также выразил уверенность в том, что по итогам этой недели в мире станет больше активных и влиятельных сторонников создания трибунала по поводу российской агрессии и спецмеханизма для компенсации убытков от войны за счет российских активов.
"Очень важно: первая леди Украины представила сегодня в Давосе все элементы нашей формулы мира, включая принципиальный пункт о справедливости – а это предполагает полную ответственность российских террористов за все содеянное".
И поддержка миром нашей дипломатической инициативы очень ощутима", - добавил он.
Зеленский также отметил, что делается все для того, чтобы "эта поддержка стала действительно глобальной и чтобы шаги по завершению российской агрессии и возвращению безопасности были предприняты всеми влиятельными участниками международных отношений".
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