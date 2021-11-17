В Дарницком районе Киева произошло ДТП по вине пешехода
В столице Opel сбил женщину, переходившую дорогу в непредназначенном для этого месте
Об этом передают Стражи.Еспресо.
В Дарницком районе столицы произошло ДТП.
Как удалось узнать Стражам.Еспресо, неподалеку от перекрестка Харьковского шоссе с улицей Тростянецкой женщина переходила дорогу в непредназначенном для этого месте.
Водитель Opel Omega не смог вовремя затормозить, потому сбил женщину.
На место прибыли медики скорой, которые осмотрели пострадавшую. Женщина от госпитализации отказалась.
По словам свидетелей, пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель остался на месте для оформления аварии.
Стражи.Еспресо отмечают, что на этом участке дороги неоднократно сбивали пешеходов-нарушителей.
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