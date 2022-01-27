В Дарницком районе Киева неизвестный зарезал мужчину и скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция

Об этом сообщают Стражи.Еспресо.



По предварительным данным, мужчину, 1978 года рождения, зарезали на седьмом этаже многоквартирного жилого дома.



Свидетели рассказали, что неизвестный нанес несколько ударов пострадавшему в живот и шею. От полученных ранений мужчина скончался.







Как передают Стражи.Еспресо, свидетели утверждают, что видели, как из подъезда бежал мужчина с руками в крови.



Сейчас на месте работают полицейские и кинологи. Правоохранители опрашивают вероятных свидетелей. Известно, что собака привела кинологов в соседний парк. Патрули получили ориентировку на вероятного убийцу и сейчас производится проверка местности.









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