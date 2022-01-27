В Дарницком районе Киева неизвестный зарезал мужчину и скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция
В четверг, 27 января, в Дарницком районе Киева, на улице Тростянецкой, неизвестный зарезал мужчину и скрылся. На месте инцидента работает полиция и кинологи
Об этом сообщают Стражи.Еспресо.
По предварительным данным, мужчину, 1978 года рождения, зарезали на седьмом этаже многоквартирного жилого дома.
Свидетели рассказали, что неизвестный нанес несколько ударов пострадавшему в живот и шею. От полученных ранений мужчина скончался.
Как передают Стражи.Еспресо, свидетели утверждают, что видели, как из подъезда бежал мужчина с руками в крови.
Сейчас на месте работают полицейские и кинологи. Правоохранители опрашивают вероятных свидетелей. Известно, что собака привела кинологов в соседний парк. Патрули получили ориентировку на вероятного убийцу и сейчас производится проверка местности.
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