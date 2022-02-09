В Дарницком районе Киева на детской площадке обнаружили тело мужчины
В столице на детской площадке около двух ночи обнаружили труп мужчины без верхней одежды и обуви
Об этом передают Вартови.Еспресо.
Инцидент произошел в Дарницком районе, на улице Крушельницкой. Около двух часов ночи случайные прохожие обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
На мужчине отсутствовала верхняя одежда и обувь, также рядом были разбросанные вещи.
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
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