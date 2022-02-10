В Дарницком районе Киева мужчина совершил самоубийство
В четверг, 5 февраля, в Дарницком районе Киева на Харьковском шоссе пенсионер покончил жизнь самоубийством
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
По предварительным данным, пенсионер жил на втором этаже, но для того чтобы совершить самоубийство, поднялся на несколько этажей выше.
Медики по прибытию констатировали смерть мужчины. По неподтвержденным данным, он оставил родным предсмертную записку.
На месте работает патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, работники которой должны установить все обстоятельства трагедии.
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