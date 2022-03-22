В Дании заявили, что все беженцы из Украины после войны должны вернуться домой

Об этом сообщает АР .

"Статус беженца временный, поэтому вы должны вернуться и помочь отстроить свою Родину, когда появится такая возможность. Это позволит нам помочь другим беженцам", – сказала глава правительства.

Украинские беженцы получили право находиться на территории Дании в течение двух лет. Они могут работать, получать образование и медицинскую помощь.