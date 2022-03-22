В Дании заявили, что все беженцы из Украины после войны должны вернуться домой
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что беженцы из Украины находятся в стране временно
Об этом сообщает АР .
"Статус беженца временный, поэтому вы должны вернуться и помочь отстроить свою Родину, когда появится такая возможность. Это позволит нам помочь другим беженцам", – сказала глава правительства.
Украинские беженцы получили право находиться на территории Дании в течение двух лет. Они могут работать, получать образование и медицинскую помощь.
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