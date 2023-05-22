В Дании заявили, что хотят провести мирный саммит по Украине, но такая встреча потребует участия Индии, Китая и Бразилии

Об этом передает Reuters.

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что Дания хотела бы принять в июле саммит, направленный на поиск мира между Украиной и Россией. Но такая встреча потребует участия в Индии, Китая и Бразилии.

"Если Украина сочтет, что пришло время для проведения такой встречи - это было бы фантастически. И тогда Дания, очевидно, хотела бы провести эту встречу", - сказал Люкке Расмуссен.

Издание также напоминает, что предложение Украины провести мирный саммит в феврале этого года так и не было реализовано.

"Нам нужно приложить определенные усилия для создания глобального обязательства по организации такой встречи, заинтересовать и привлечь такие страны как Индия, Бразилия и Китай", - подчеркнул Локке Расмуссен.