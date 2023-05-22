В Дании заявили, что хотят провести мирный саммит по Украине, но такая встреча потребует участия Индии, Китая и Бразилии
Глава МИД Дании поддержал идею проведения саммита по поиску мира, но хочет видеть не только союзников Украины
Об этом передает Reuters.
Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что Дания хотела бы принять в июле саммит, направленный на поиск мира между Украиной и Россией. Но такая встреча потребует участия в Индии, Китая и Бразилии.
"Если Украина сочтет, что пришло время для проведения такой встречи - это было бы фантастически. И тогда Дания, очевидно, хотела бы провести эту встречу", - сказал Люкке Расмуссен.
Издание также напоминает, что предложение Украины провести мирный саммит в феврале этого года так и не было реализовано.
"Нам нужно приложить определенные усилия для создания глобального обязательства по организации такой встречи, заинтересовать и привлечь такие страны как Индия, Бразилия и Китай", - подчеркнул Локке Расмуссен.
- Парламентская ассамблея НАТО на сессии в Люксембурге единогласно признала преступления России против Украины геноцидом, а террористический режим в РФ – рашизмом
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.12Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное