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В Дании заявили, что хотят провести мирный саммит по Украине, но такая встреча потребует участия Индии, Китая и Бразилии

22 мая, 2023 понедельник
18:07
Война с Россией

Глава МИД Дании поддержал идею проведения саммита по поиску мира, но хочет видеть не только союзников Украины

Об этом передает Reuters.

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что Дания хотела бы принять в июле саммит, направленный на поиск мира между Украиной и Россией. Но такая встреча потребует участия в Индии, Китая и Бразилии.

"Если Украина сочтет, что пришло время для проведения такой встречи - это было бы фантастически. И тогда Дания, очевидно, хотела бы провести эту встречу", - сказал Люкке Расмуссен.

Издание также напоминает, что предложение Украины провести мирный саммит в феврале этого года так и не было реализовано.

"Нам нужно приложить определенные усилия для создания глобального обязательства по организации такой встречи, заинтересовать и привлечь такие страны как Индия, Бразилия и Китай", - подчеркнул Локке Расмуссен.

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