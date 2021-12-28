В Дании зафиксировали самый высокий в мире уровень заражения коронавирусом – 1 612 случаев на 100 тыс. человек
По состоянию на 28 декабря Дания заняла первое место в мире по уровню заражения COVID-19, фиксируя 1 612 случаев на 100 тыс. человек
Об этом сообщает The Guardian.
"В понедельник (27 декабря, - ред.) страна с населением 5,8 млн человек сообщила о новом рекорде ежедневных заражений и сейчас имеет самый высокий зарегистрированный уровень заболеваемости вирусом в мире", - говорится в сообщении.
Впервые количество случаев заболевания COVID-19 в стране превысило 15 тыс. – медики зарегистрировали 16 164 тыс. случаев за сутки. Эти результаты получили из 130 686 тыс. ПЦР-тестов, что означает чрезвычайно высокий уровень положительных результатов – 12,4%.
Как передает издание, в Дании господствует штамм "Омикрон".
В сообщении отмечают, что пять стран с самым высоким уровнем заболеваемости за последние семь дней были европейскими. Однако Дания отличается тем, что в этой стране проводят больше всего тестов на одного жителя.
- Напомним, в Австралии зафиксировали рекордное количество больных COVID-19 - более 11 тыс. случаев в сутки.
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