В Дании зафиксировали самый высокий в мире уровень заражения коронавирусом – 1 612 случаев на 100 тыс. человек

Об этом сообщает The Guardian.



"В понедельник (27 декабря, - ред.) страна с населением 5,8 млн человек сообщила о новом рекорде ежедневных заражений и сейчас имеет самый высокий зарегистрированный уровень заболеваемости вирусом в мире", - говорится в сообщении.



Впервые количество случаев заболевания COVID-19 в стране превысило 15 тыс. – медики зарегистрировали 16 164 тыс. случаев за сутки. Эти результаты получили из 130 686 тыс. ПЦР-тестов, что означает чрезвычайно высокий уровень положительных результатов – 12,4%.



Как передает издание, в Дании господствует штамм "Омикрон".



В сообщении отмечают, что пять стран с самым высоким уровнем заболеваемости за последние семь дней были европейскими. Однако Дания отличается тем, что в этой стране проводят больше всего тестов на одного жителя.

Напомним, в Австралии зафиксировали рекордное количество больных COVID-19 - более 11 тыс. случаев в сутки.