В Дании введут дополнительные ограничения из-за штамма коронавируса "Омикрон": начальные школы пойдут на карантин

Об этом пишет издание Metro.



Согласно новым правилам с 15 декабря начальные школы Дании перейдут на дистанционное обучение. Кроме того, в полночь 10 декабря временно закроют рестораны и бары.



Власти Дании также призывают людей работать дистанционно и запрещают массовые мероприятия, в частности, новогодние празднования.



Премьер-министр страны Мэтте Фредериксен на пресс-конференции заявила, что правительство будет предпринимать все необходимые меры для избежания жесткого карантина, но в последнее время в Дании фиксируют рост показателя заболеваемости коронавирусом.



"Мы все еще считаем, что можно сохранить большую часть общества открытой благодаря вакцинации", - отметила она.

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