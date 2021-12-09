В Дании введут дополнительные ограничения из-за штамма коронавируса "Омикрон": начальные школы пойдут на карантин
Правительство Дании вводит новые карантинные ограничения для противодействия штамму коронавируса "Омикрон". Школы перейдут на "дистанционку" с 15 декабря
Об этом пишет издание Metro.
Согласно новым правилам с 15 декабря начальные школы Дании перейдут на дистанционное обучение. Кроме того, в полночь 10 декабря временно закроют рестораны и бары.
Власти Дании также призывают людей работать дистанционно и запрещают массовые мероприятия, в частности, новогодние празднования.
Премьер-министр страны Мэтте Фредериксен на пресс-конференции заявила, что правительство будет предпринимать все необходимые меры для избежания жесткого карантина, но в последнее время в Дании фиксируют рост показателя заболеваемости коронавирусом.
"Мы все еще считаем, что можно сохранить большую часть общества открытой благодаря вакцинации", - отметила она.
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