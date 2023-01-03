Об этом сообщает TV2.

По словам вице-президента банковского профсоюза Finansforbundet Стеена Лунда Олсена, "это просто фантастика". "Потому что каждый раз, когда это (ограбление банка) происходит, это чрезвычайное бремя для пострадавших работников", – прокомментировал он.

Еще в 2000 году в банках Дании было совершено 221 ограбление, то есть почти одно ограбление на банковский день. И с тех пор таких инцидентов уменьшалось, с 2017-го - меньше десяти в год.

Одной из причин уменьшения ограблений датских банков является то, что почти отказались от кассовых отделений. К примеру, у Danske Bank есть только две кассы – в Копенгагене и Орхусе.

Кроме того, безопасность существующих банковских отделений в последние годы усиливалась за счет более совершенного видеонаблюдения, сигнализации, сотрудничества с полицией и хранения наличных денег.

Но даже несмотря на то что ни один банковский работник в Дании не столкнулся с ограблением в прошлом году, они не обязательно лишены насилия и угроз во время своей работы. Однако сегодня это происходит гораздо больше в цифровом формате.

В Finans Danmark указывают, что в Дании растет количество преступлений, связанных с цифровым финансовым мошенничеством – они несут меньший риск и позволяют завладеть большим количеством денег.

3 января стало известно, что в Чехии задержан мужчина, который ограбил инкассаторов из Словакии: он был в розыске почти 30 лет.

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