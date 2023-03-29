В Дании установили объект, найденный возле "Северного потока-2"
Датское энергетическое агентство заявило, что объект, прилегающий к газопроводу "Северный поток-2", представляет собой пустой морской дымовой буй
Об этом сообщает ENS .
На прошлой неделе власти Дании сообщили, что трубчатый объект был обнаружен во время проверки последнего невредимого трубопровода в Балтийском море швейцарским оператором Nord Stream 2 AG.
Соответствующие органы власти Дании осмотрели объект, который находился возле газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, и оценили, что "объект не представляет никакой непосредственной угрозы безопасности".
Вчера, 28 марта, была завершена ликвидация прилегающего к газопроводу объекта. Исследования показывают, что объект представляет собой пустой морской дымовой буй, используемый для визуальной маркировки.
По данным минобороны Дании, спасение производилось на глубине 73 метра.
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