Об этом сообщает ENS .

На прошлой неделе власти Дании сообщили, что трубчатый объект был обнаружен во время проверки последнего невредимого трубопровода в Балтийском море швейцарским оператором Nord Stream 2 AG.

Соответствующие органы власти Дании осмотрели объект, который находился возле газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, и оценили, что "объект не представляет никакой непосредственной угрозы безопасности".

Вчера, 28 марта, была завершена ликвидация прилегающего к газопроводу объекта. Исследования показывают, что объект представляет собой пустой морской дымовой буй, используемый для визуальной маркировки.

По данным минобороны Дании, спасение производилось на глубине 73 метра.