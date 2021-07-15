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В Дании умер криминальный репортер, которого тяжело ранили на прошлой неделе

15 июля, 2021 четверг
15:46
Мир

15 июля от ран, полученных при покушении в Амстердаме на прошлой неделе ,умер голландский журналист-расследователь Петер де Вриз

Об этом сообщают NL Times .

Голландский журналист Петер Р. де Вриз скончался в четверг в больнице от ранений, полученных в результате покушения 6 июля.

Уголовный репортер был застрелен на улице Ланге Лейдсдварсштраат в Амстердаме, как только вышел на нее. Де Врезу пуля попала в голову с близкого расстояния средь бела дня.

"Петер бился до конца, но не смог выиграть битву. Он скончался в окружении людей, которые его любят", - рассказала его семья журналистам.

Петер жил по своим убеждениям: "На согнутых коленях нельзя быть свободным". Мы очень гордимся им и в то же время безутешны", - добавили в семье расследователя.

Через час после покушения полиция выехала на машине к югу от Амстердама и арестовала 21-летнего Делано Г. и 35-летнего Камиля Павла Е. Полиция считает, что младший подозреваемый из Роттердама является нападавшим.

Г. якобы имеет тесные связи с преступной организацией, которую якобы возглавляет Ридуан Таги, находящаяся сейчас под судом в процессе "Марего", связанной между собой серией убийств и заговоров с целью убийства. Ведущего свидетеля обвинения по делу, Набила Б., консультировал умерший в четверг расследователь где Врез. Брат свидетеля по делу был убит вскоре после того, как было объявлено, что Набил Б. был свидетелем, который сотрудничал со следствием. Его адвоката Дерка Виерсума также убили в Амстердаме в 2019 году.

Семья нападавшего на журналиста Делано Г. заявила, что считает, что его наняли для убийства де Вриза преступная организация Таги. Источники рассказали Telegraaf, что покушение на убийство выполнили за 150 тыс. евро.

Второй задержанный, Камиль Павел Е., оказался поляком.Полиция заявляет, что он был водителем во время покушения на де Вреза. Польские СМИ заявили, что их соотечественник был беглецом, скрывавшимся в Голландии от заключения за разбой. Его арестовали за неделю до стрельбы по обвинению в разбое с оружием.

Нидерланды
убийство журналиста
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