В Дании россиянин пытался украсть у Центробанка $3,5 млрд – его осудили

Об этом сообщает Bloomberg.

53-летний мужчина подделал документы и делал вид представителя инвестиционной компании, чтобы обманом заставить Центральный банк выплатить ему деньги, говорится в заявлении полиции.

Он был арестован в прошлом году после того, как направил несколько электронных писем и даже лично явился в банк в Копенгагене.

Прокурор назвал этот случай "необычным" и сказал, что Центральный банк Дании быстро заподозрил россиянина в преступлении и обратился в полицию, отметили в заявлении.