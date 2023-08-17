В Дании россиянин пытался украсть у Центробанка $3,5 млрд – его осудили
Датский суд приговорил гражданина России к трем годам тюрьмы и депортации за попытку грубого мошенничества и подделки при подготовке аферы на $3,5 млрд против Центрального банка Дании
Об этом сообщает Bloomberg.
53-летний мужчина подделал документы и делал вид представителя инвестиционной компании, чтобы обманом заставить Центральный банк выплатить ему деньги, говорится в заявлении полиции.
Он был арестован в прошлом году после того, как направил несколько электронных писем и даже лично явился в банк в Копенгагене.
Прокурор назвал этот случай "необычным" и сказал, что Центральный банк Дании быстро заподозрил россиянина в преступлении и обратился в полицию, отметили в заявлении.
- Напомним, накануне британские правоохранители задержали трех граждан Болгарии, подозреваемых в шпионаже в пользу российских спецслужб.
- В марте военный трибунал в Риме приговорил морского офицера Вальтера Биота к 30 годам заключения за передачу конфиденциальных данных в пользу Российской Федерации.
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