В Дании протестующие сожгли Коран у посольств Египта и Турции

Об этом пишет Reuters .

Дания и Швеция, в которой недавно также прошла очередная подобная акция, заявили, что выражают сожаление по поводу сожжения Корана, но не могут предотвратить это согласно закону о защите свободы слова.

Демонстрацию в Копенгагене провела группа "Датские патриоты", на прошлой неделе такая же акция прошла у посольства Ирака. Министерство иностранных дел Ирака призвало власти стран ЕС "быстро пересмотреть так называемую свободу высказываний и право на демонстрации".

Турция заявила, что решительно осуждает "подлые нападки" на Коран, и призвала Данию принять необходимые меры для предотвращения этого "преступления на почве ненависти" против ислама. В свою очередь министерство иностранных дел Египта вызвало временного поверенного в делах Швеции, чтобы осудить акцию против Корана.

Дания осудила поджоги как "провокационные и позорные действия", но заявила, что не имеет полномочий запрещать ненасильственные демонстрации.

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен утверждает, что "провел конструктивный телефонный разговор" с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хуссейном по поводу двусторонних отношений двух стран и сожжения Корана.