В Дании протестующие сожгли Коран у посольств Египта и Турции
Во вторник, 25 июля, в Копенгагене группа антиисламистских активистов сожгла Коран у посольств Египта и Турции
Об этом пишет Reuters .
Дания и Швеция, в которой недавно также прошла очередная подобная акция, заявили, что выражают сожаление по поводу сожжения Корана, но не могут предотвратить это согласно закону о защите свободы слова.
Демонстрацию в Копенгагене провела группа "Датские патриоты", на прошлой неделе такая же акция прошла у посольства Ирака. Министерство иностранных дел Ирака призвало власти стран ЕС "быстро пересмотреть так называемую свободу высказываний и право на демонстрации".
Турция заявила, что решительно осуждает "подлые нападки" на Коран, и призвала Данию принять необходимые меры для предотвращения этого "преступления на почве ненависти" против ислама. В свою очередь министерство иностранных дел Египта вызвало временного поверенного в делах Швеции, чтобы осудить акцию против Корана.
Дания осудила поджоги как "провокационные и позорные действия", но заявила, что не имеет полномочий запрещать ненасильственные демонстрации.
Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен утверждает, что "провел конструктивный телефонный разговор" с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хуссейном по поводу двусторонних отношений двух стран и сожжения Корана.
- 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Паладан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент. 28 июня, в день начала мусульманского праздника Курбан-байрам, власти Швеции снова дали разрешение на проведение демонстрации, во время которой у мечети в Стокгольме сожгли копию Корана.
- 2 июля МИД Ирана заявил , что не будет отправлять в Швецию нового посла в знак протеста против сожжения Корана в Стокгольме.
- 20 июля протестующие ворвались в посольство Швеции в Багдаде, силой захватили его и подожгли в знак протеста против сожжения Корана, также высылают посла.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.72
Покупка 36.72Продажа 37.45
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.77
- Актуальное
- Важное