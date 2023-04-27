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В Дании подтвердили, что спецкорабль РФ находился у Северного потока накануне взрывов

27 апреля, 2023 четверг
23:18
Экономика

Российское специальное судно СС-750 находилось рядом с газопроводом Северный поток за четыре дня до того, как трубы были взорваны 26 сентября прошлого года

Эту информацию подтвердили Вооруженные силы Дании, пишет датское издание Information.

Вооруженные силы Дании подтвердили, что 26 фотографий российского судна были сделаны из датского патрульного катера, находившегося в районе восточнее острова Борнхольм 22 сентября 2022 года.

Специальное судно предназначено для проведения операций под водой и имеет на борту минисубмарина типа AS-26 Priz.

Ранее уже появлялась информация о том, что Минобороны в Дании имеет 112 изображений российских судов в этом районе. Но впервые оборонное ведомство подтвердило, что это конкретное российское судно SS-750 с мини-субмариной на борту.

В то же время министерство отказывается предоставить доступ к фотографиям российского спецсуда, поскольку снимки носят "разведывательный характер" и "являются частью разведывательной работы".

Ранее немецкое издание T-Online и аналитик разведки из открытых источников Оливер Александер писали , что специальное судно СС-750 было одним из шести российских военно-морских судов, которые могли находиться в этом районе в дни, предшествовавшие взрыву трубопровода.

Они основывали это, в частности, на информации по анонимным источникам и спутниковым снимкам, которые показали, что СС-750 покинул Калининградский порт одновременно с судами "Александр Фролов" и SB-123.

Ранее The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведывательного сообщества. Там якобы предполагается, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

  • В ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток – 2" произошло внезапное падение давления. Уже 27 сентября стало известно, что в преддверии запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".
  • Эксперты выяснили, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал инцидент диверсией.
  • СМИ в США и Германии провели расследование аварии на Nord Stream, видя у них след проукраинских сил, однако официальные лица стран и НАТО советуют дождаться результатов следствия.
  • 16 марта стало известно , что Дания не намерена допускать представителей России к расследованию подводных взрывов на газопроводах.

Россия
газ
Дания
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