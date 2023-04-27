Эту информацию подтвердили Вооруженные силы Дании, пишет датское издание Information.

Вооруженные силы Дании подтвердили, что 26 фотографий российского судна были сделаны из датского патрульного катера, находившегося в районе восточнее острова Борнхольм 22 сентября 2022 года.

Специальное судно предназначено для проведения операций под водой и имеет на борту минисубмарина типа AS-26 Priz.

Ранее уже появлялась информация о том, что Минобороны в Дании имеет 112 изображений российских судов в этом районе. Но впервые оборонное ведомство подтвердило, что это конкретное российское судно SS-750 с мини-субмариной на борту.

В то же время министерство отказывается предоставить доступ к фотографиям российского спецсуда, поскольку снимки носят "разведывательный характер" и "являются частью разведывательной работы".

Ранее немецкое издание T-Online и аналитик разведки из открытых источников Оливер Александер писали , что специальное судно СС-750 было одним из шести российских военно-морских судов, которые могли находиться в этом районе в дни, предшествовавшие взрыву трубопровода.

Они основывали это, в частности, на информации по анонимным источникам и спутниковым снимкам, которые показали, что СС-750 покинул Калининградский порт одновременно с судами "Александр Фролов" и SB-123.

Ранее The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведывательного сообщества. Там якобы предполагается, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.