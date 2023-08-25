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В Дании планируют запретить сожжение религиозных книг в публичных местах

25 августа, 2023 пятница
18:23
Мир

Правительство Дании подготовило законопроект, предусматривающий наказание за сожжение религиозных книг в публичных местах: таким образом планируют снизить напряжение в отношениях с мусульманскими странами

Об этом информирует Reuters.

Отмечается, что решение о создании законопроекта было принято в связи с рядом публичных протестов, во время которых происходило сожжение или повреждение другим способом экземпляров Корана. Это вызвало напряженность в отношениях с мусульманскими странами.

Поэтому правительство Дании предложило законопроект, запрещающий ненадлежащее обращение с религиозными книгами на публике. Это касается не только Корана, но и Торы, Библии и других "объектов, имеющих важное религиозное значение для религиозной общины". За нарушение будет предусмотрено наказание в виде штрафа или до двух лет лишения свободы.

Оппозиционные партии Дании заявили, что такой запрет нарушает свободу слова, однако правительство отвергло их возражения.

"Я глубоко убежден, что существуют более цивилизованные способы выражения своих взглядов, чем сжигание", – заявил глава минюста страны.

Глава МИД Ларс Локке Расмуссе добавил, что также будут работать над механизмом, запрещающим сожжение религиозных текстов перед посольствами других стран в Дании.

Дату голосования парламента по законопроекту пока не называют.

Что известно о сожжении Корана в Швеции и Дании

21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Паладан сжег Коран. Посему визит шведского министра обороны Пала Джонсона в Анкару отменили после того, а МИД Турции призвал расследовать инцидент. 28 июня, в день начала мусульманского праздника Курбан-байрам, власти Швеции снова дали разрешение на проведение демонстрации, во время которой у мечети в Стокгольме сожгли копию Корана. Впоследствии шведский премьер-министр Ульф Кристерссон осудил сожжение Корана и принес извинения мусульманам.

Уже 25 января стало известно, что Коран в Швеции сожгли при содействии журналиста ультраправого СМИ Exakt24 – дочерней компании Russia Today – Чанга Фрика. В то же время министр иностранных дел Финляндии намекнул , что Россия может быть причастна к протесту с сожжением Корана, который грозит сорвать вступление Швеции в НАТО.

Впоследствии полиция Хельсинки рассказала , что предотвратила сжигание Корана на акции протеста в финской столице. А главная прокуратура Анкары возбудила уголовное дело в отношении политика Расмуса Палудана и представителя правого движения Эдвина Вагенсвельда, которые уничтожали копии Корана в Швеции, Нидерландах и Дании.

1 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО, пока там возможны акции по сожжению священной для мусульман книги Корана. В Швеции подчеркнули , что религиозные вопросы не являются частью условий о вступлении в Североатлантический альянс, подписанных Швецией совместно с Турцией и Финляндией.

5 мая шведская прокуратура заочно арестовала крайнего правого активиста Расмуса Паладана из-за акций сожжения Корана в странах Северной Европы.

2 июля стало известно, что Иран не будет отправлять нового посла в Швецию в знак протеста против сожжения Корана у мечети в Стокгольме. Впоследствии также в администрации талибов заявили, что прекращают всю деятельность Швеции в стране из-за антитурецкой акции 21 января в Стокгольме, на которой сожгли Коран.

Позже полиция Стокгольма заявила, что дала разрешение на акцию протеста мужчине, который намерен сжечь Библию и Тору у посольства Израиля в Швеции. После этого протестующие ворвались в посольство Швеции в Багдаде, силой захватили его и подожгли в знак протеста против сожжения Корана, также отсылают посла.

21 июля в Стокгольме во время санкционированной акции у посольства Ирака двое мужчин растоптали Коран, после чего попытались его поджечь.

25 июля стало известно, что в Дании протестующие сожгли Коран у посольств Египта и Турции. Однако власти Дании осудили поджоги как "провокационные и позорные действия", но заявили, что не имеют полномочий запрещать ненасильственные демонстрации. Министр иностранных дел утверждает, что "провел конструктивный телефонный разговор" с министром иностранных дел Ирака.

Впоследствии премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил , что "чрезвычайно обеспокоен" последствиями, которые могут вызвать события, связанные со сжиганием Корана. Тогда же шведская полиция объявила о проведении спецмер национального уровня из-за ухудшения ситуации с безопасностью и повышения риска терактов.

21 августа министерство иностранных дел Ирана вызвало временно поверенных в делах Швеции и Дании в Тегеране и выразило протест из-за фактов сожжения Корана в этих странах.

Криминал
Дания
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