В Дании планируют запретить сожжение религиозных книг в публичных местах

Об этом информирует Reuters.

Отмечается, что решение о создании законопроекта было принято в связи с рядом публичных протестов, во время которых происходило сожжение или повреждение другим способом экземпляров Корана. Это вызвало напряженность в отношениях с мусульманскими странами.

Поэтому правительство Дании предложило законопроект, запрещающий ненадлежащее обращение с религиозными книгами на публике. Это касается не только Корана, но и Торы, Библии и других "объектов, имеющих важное религиозное значение для религиозной общины". За нарушение будет предусмотрено наказание в виде штрафа или до двух лет лишения свободы.

Оппозиционные партии Дании заявили, что такой запрет нарушает свободу слова, однако правительство отвергло их возражения.

"Я глубоко убежден, что существуют более цивилизованные способы выражения своих взглядов, чем сжигание", – заявил глава минюста страны.

Глава МИД Ларс Локке Расмуссе добавил, что также будут работать над механизмом, запрещающим сожжение религиозных текстов перед посольствами других стран в Дании.

Дату голосования парламента по законопроекту пока не называют.