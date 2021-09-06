В Дании откроют пункты вакцинации от COVID-19 в супермаркетах

Об этом сообщает The Local .

Отмечается, что Минздрав Дании призывает бизнес принять участие в кампании по вакцинации населения от COVID-19. На данный момент на призыв откликнулись две крупные сети супермаркетов, которые откроют в магазинах центры вакцинации.

"Локальное неравенство в показателях вакцинации включает низкий уровень вакцинации среди молодых людей. Мы хотим, чтобы предложение вакцинации было как можно более доступным, чтобы, например, вы могли получить укол, когда делаете покупки в магазине или выполняете другие повседневные дела", - сказал директор Управления здравоохранения Сорен Брострем.

Известно, что сейчас более 75% граждан Дании вакцинированы хотя бы первой дозой.