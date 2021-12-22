В Дании "Омикрон" стал доминантным штаммом коронавируса
Глава Минздрава Дании Магнус Хейнике заявил, что вариант коронавируса "Омикрон" доминирует в стране и количество больных им увеличивается
Об этом пишет Reuters .
"По мнению специалистов Statens Serum Institute, Омикрон является доминантным вариантом уже сейчас, и его доля продолжает расти", – отметил министр.
Издание сообщает, что в Дании с населением около 5,8 млн в течение суток 20 декабря обнаружили рекорд по новым заражениям – 13 558 случаев.
Количество пациентов в медучреждениях уменьшилось до 554, то есть на 27 человек.
- Напомним, Дания стала первой страной ЕС, одобрившей таблетки от COVID-19.
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