В Дании "Омикрон" стал доминантным штаммом коронавируса

Об этом пишет Reuters .



"По мнению специалистов Statens Serum Institute, Омикрон является доминантным вариантом уже сейчас, и его доля продолжает расти", – отметил министр.



Издание сообщает, что в Дании с населением около 5,8 млн в течение суток 20 декабря обнаружили рекорд по новым заражениям – 13 558 случаев.



Количество пациентов в медучреждениях уменьшилось до 554, то есть на 27 человек.

Напомним, Дания стала первой страной ЕС, одобрившей таблетки от COVID-19.

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