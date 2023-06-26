В Дании начались учения украинских пилотов на самолетах F-16
Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил о начале учений пилотов из Украины на западных истребителях F-16
Об этом пишет AP.
Поульсен отметил, что Дания, которая является страной НАТО, "сделала шаг, чтобы начать обучение и повышение квалификации украинских пилотов".
"Мы также рассмотрим, стоит ли делать конкретные пожертвования Украине датских истребителей F-16 и сколько их должно быть", - добавил министр.
Исполнитель министра сказал, что украинские пилоты должны провести от шести до восьми месяцев обучения, прежде чем возможная передача датских самолетов F-16 станет реальностью.
"Это не значит, что вы не можете принять решение заранее. Но самолеты F-16 будут в Дании до 2024 года", - подчеркнул Поульсен.
Истребители F-16 для Украины.
21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.
15 июня по результатам встречи "Рамштайн" Столтенберг сообщил , что обучение украинцев на F-16 уже началось. Руководитель Пентагона Ллойд Остин отметил энергичное продвижение в этом, а представитель ВС ВСУ сказал, что хочется скорейшего результата, но "процесс растянут".
В этот же день стало известно, что Дания и Нидерланды планируют приступить к обучению украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.
Министр обороны Украины Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция". Также он заверил , что пилоты ВС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны-союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников нужно больше времени.
Накануне сообщалось , что, по информации источника Politico, коалиция западных стран рассматривает Румынию как место для обучения украинских пилотов на F-16.
22 июня Соединенные Штаты Америки получили запрос от Дании о подготовке украинских пилотов для применения истребителей F-16.
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