В Дании четвертой дозой вакцины против COVID-19 будут делать прививки группам высокого риска

Об этом пишет The Local.



В Дании около 55% сделали бустерную прививку от коронавируса.



Добровольную вакцинацию четвертой дозой, которая должна повысить ослабленный иммунитет, предложено небольшому количеству людей. В первую очередь тем, кто болеет артритом.



По словам директора Управления здравоохранения Дании Сорен Брострема, приглашение на вторую бустерную прививку большинство получит с конца этой недели.



"Это люди, которые находятся в группе наивысшего риска. Это онкобольные, больные с иммунотерапией и люди с иммунодефицитом. Им также предложили третью дозу среди первых групп в начале осени", - пояснил он.



Сорен Брострем отметил, что страна также может одобрить четвертую прививку от коронавируса жителям домов престарелых и "очень старым" гражданам.

Напомним, ранее в Чили начали делать четвертую прививку от коронавируса.

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