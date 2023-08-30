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В Дании часть украинских пилотов уже может начинать летную подготовку на F-16, - Залужный

30 августа, 2023 среда
22:29
Мир

Вечером среды, 30 августа, стало известно, что часть украинских пилотов уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке на F-16

Об этом Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в своем телеграмм-канале.

Залужный рассказал, что провел конструктивный телефонный разговор с начальником датского Штаба обороны генералом Флеммингом Лентфером.

"В фокусе – обучение украинских пилотов и инженеров на F-16, которое продолжается в Дании. Генерал Лентфер сообщил, что часть наших летчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке", - пишет Залужный.

По словам Главнокомандующего ВСУ, договорились с датскими партнерами начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине.

"Поблагодарил весь датский народ, правительство за принятое решение передать Украине 19 самолетов F-16 и всестороннюю поддержку в борьбе с российским агрессором", - отмечает Валерий Залужный.

Что известно об истребителях F-16 для Украины

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили, что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Один из лидеров "авиационной коалиции" - Нидерланды 14 июня заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы. А Дания и Нидерланды планируют приступить к обучению украинских пилотов этим летом и создать тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.

Министр обороны Украины Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "коалиция птиц". Также он заверил , что пилоты ВС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны-союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников же нужно больше времени.

6 июля стало известно, что Румыния станет базой подготовки украинских пилотов на F-16. 11 июля Украина договорилась об обучении украинских пилотов на боевых самолетах F-16 с Францией. 

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

В воскресенье, 16 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам. 9 августа заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх также заявила, что президент Байден одобрил обучение украинских пилотов на F-16.

Впоследствии определили и первую группу из восьми украинских пилотов, которые примут участие в тренировках на истребителях F-16, еще 20 – сначала усовершенствуют знание английского языка.

11 августа сообщалось , что первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 не ранее следующего лета. Началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы.

12 августа в Белом доме заявили , что Соединенные Штаты Америки могут приобщиться к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 на своей территории, если "будет достигнут потенциал для обучения в Европе".

Впоследствии спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Еспресо рассказал , что работа по передаче F-16 Украине ведется ежедневно: процесс переговоров сложен - все страны, входящие в состав авиакоалции, принимают коллегиальное решение.

Позже президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил , что страна будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16: там откроют региональный учебный центр.

18 августа стало известно, что вице-премьер Нидерландов Вопке Хукстра подтвердил , что Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16. В тот же день советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан во время пресс-конференции подтвердил информацию об одобрении передачи Данией и Нидерландами F-16 Киеву.

20 августа Владимир Зеленский сообщил , что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16, а Дания, в свою очередь, еще 19 самолетов. К так называемой авиационной коалиции также присоединилась Греция. Страна будет тренировать украинских пилотов.

Также стало известно, что Соединенные Штаты готовы учить украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не успевают с процессом обучения.

24 августа премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время пребывания в Киеве подтвердил планы страны передать определенное количество истребителей F-16 и присоединиться к тренировке пилотов. Также правительство Норвегии сообщило, что страна передаст Украине ракеты IRIS-T.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время выступления на VI Международном ветеранском форуме "Украина. Защитники. Будущее" заявила , что страна будет пытаться передать самолеты как можно быстрее.

В тот же день Владимир Зеленский сообщил , что Португалия присоединится к обучению украинских пилотов на F-16.

Впоследствии стало известно , что Пентагон планирует начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в США в сентябре: сначала они будут учить английский язык, а затем начнут летные учения.

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Валерий Залужный
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