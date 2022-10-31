"В дальнейшем не буду пользоваться": заместитель председателя ОП Тимошенко пообещал передать в прифронтовый регион подаренный американцами Chevrolet Tahoe
Подаренный американскими благотворителями Chevrolet Tahoe, на котором долгое время ездил Кирилл Тимошенко, обещают отправить по назначению – в прифронтовой регион
Об этом на своей странице в Facebook пишет замглавы ОП Кирилл Тимошенко.
Он отметил, что использовал Chevrolet Tahoe в качестве служебного автомобиля и он находилось на балансе Государственного Управления Делами.
"За последние месяцы проехал на этом автомобиле около 40 000 км в рабочих поездках по всей Украине. В дальнейшем пользоваться этим авто не буду. Обратился в ГУД для передачи этого автомобиля в один из прифронтовых регионов, где он будет использоваться в гуманитарных целях", – пишет Тимошенко.
- Напомним, согласно расследованию Bihus.Info Кирилл Тимошенко использует в качестве служебного автомобиля новый люксовый внедорожник Chevrolet Tahoe, который американская компания General Motors передала Украине для гуманитарных нужд и вывоза людей из зоны боевых действий.
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