В Дагестане возмущенные отсутствием света и воды жители перекрыли федеральную трассу
Вечером 13 августа 2023 года жители микрорайона Караман-2 столицы Дагестана (РФ), города Махачкала, перекрыли движение федеральной автомобильной трассы на Астрахань
Местное МВД заявляет о 150 протестующих, говорится в сообщении ведомства.
Целью присутствующих на акции было названо "привлечь внимание к длительному отсутствию воды в их домах".
Из-за образовавшихся автомобильных пробок у участников протеста произошел конфликт с водителями, недовольными их действиями. После того как на место происшествия прибыло руководство Махачкалы и МВД Дагестана и пообещало позаботиться о выполнении требований протестующих, среди которых было много женщин с детьми, акция прекратилась и федеральная трасса "Махачкала-Астрахань" была разблокирована.
Ответственность за акцию взяли на себя авторы оппозиционного ТГ-канала "Утро Дагестан". Ее главным лозунгом было "Электричество, вода, мусор!". Планировалось, что люди будут перекрывать автомобильное движение в нескольких стратегических для Дагестана местах, но в конце концов это произошло только на окраине Махачкалы.
Недостаток электроэнергии в Дагестане
Нехватка электропитания является постоянным явлением для разных дагестанских населенных пунктов, независимо от их размера и статуса, и особенно остро ощущается во время сильной жары и крепких морозов. Тогда же одновременно с электричеством исчезает и вода. Крайне неудовлетворительная ситуация, по оценке жителей Дагестана, сложилась и с вывозом и переработкой мусора. Но главной проблемой, все же, называются постоянные перебои со светом.
В "Россетях" такое положение дел объясняют нехваткой финансирования. Почти 80% электросетей в Дагестане нуждаются в ремонте, говорит компания. Организация уже много лет не может выделить средства на модернизацию сетей якобы из-за низких тарифов.
В суою очередь дагестанцы обращают внимание на коррупцию и неуважение к ним со стороны федерального центра.
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