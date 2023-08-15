Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Площадь пожара в результате взрыва составляет 500 кв. метров. По информации главы республики, погибли 12 человек, двое из них — дети, и еще 50 пострадали. Причина взрыва неизвестна.

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ опубликовало видео, как спасатели гасят пламя. На месте работает более 260 человек и 80 единиц техники.

По информации российских СМИ, огонь опрокинулся и на соседние здания.