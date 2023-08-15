В Дагестане прогремел взрыв на АЗС: 12 погибших, около 50 пострадавших
В Махачкале, столице Дагестана (одна из республик России) на автозаправке произошел взрыв, пострадали более 60 человек, среди них более 10 – погибли
Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
Площадь пожара в результате взрыва составляет 500 кв. метров. По информации главы республики, погибли 12 человек, двое из них — дети, и еще 50 пострадали. Причина взрыва неизвестна.
Министерство чрезвычайных ситуаций РФ опубликовало видео, как спасатели гасят пламя. На месте работает более 260 человек и 80 единиц техники.
По информации российских СМИ, огонь опрокинулся и на соседние здания.
- Напомним, в Сергиевом посту Московской области России утром 9 августа раздался мощный взрыв на оптико-механическом заводе. По состоянию на вечер власти заявили о 60 пострадавших, еще 8 человек считаются пропавшими без вести.
- Позже стало известно, что завод, где прогремел взрыв, участвовал в разработке российского "стелса"-бомбардировщика нового поколения "Посланник".
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