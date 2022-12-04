В Дагестане массово гибнут тюлени. Правительство региона заявляет, что это естественная смерть

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана заявили, что гибель животных связана с природными факторами и что следов насильственной смерти на животных нет.

Сначала власти региона заявили о 700 мертвых тюленях, позже их количество возросло до 1 700. Директор Каспийского природоохранного центра заявил, что животные погибли 2 недели назад.

В ведомстве отметили, что многочисленность каспийской нерпы, или каспийского тюленя, составляет от 270 до 300 тысяч особей.

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