В COVID-статистике Киева нашли разногласия: положительных тестов вдвое больше, чем новых случаев

Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 27 октября — 9 ноября 2021 года, обнародованном на сайте НАН Украины .

Как отмечается, что наблюдается наибольшее несогласование между количеством положительных ПЦР-тестов и новых обнаружений.

"В Киеве ежедневно делают вдвое больше положительных ПЦР-тестов, чем выявляют случаев заболевания. По количеству положительных ПЦР-тестов Киев уже превысил максимум весенней волны, тогда как по статистике новых обнаружений этого не видно", - говорится в прогнозе.

Напомним, ученые НАН Украины ожидают роста заболеваемости COVID-19 в течение двух следующих недель. В начале ноября прогнозируется до 29 тыс. случаев коронавируса в сутки.

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