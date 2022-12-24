Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

По оценкам Белого дома, в настоящее время в Украине находятся 50 тысяч сотрудников ЧВК Вагнера, включая 10 тысяч контрактников и 40 тысяч осужденных из российских тюрем.

"Для нас совершенно очевидно, что ЧВК Вагнера становится конкурирующим центром власти для российской армии и других российских министерств", – прокомментировал эти данные координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

По его словам, владелец ЧВК Евгений Пригожин и другие чиновники компании вербовали осужденных из тюрем для боевых действий на передовой, поскольку сталкиваются с проблемами вербовки среди других россиян.

"Некоторые из этих заключенных имеют серьезные заболевания", - добавил он.

Кроме того, Кирби отметил, что Пригожин тратит более 100 млн. долларов в месяц на финансирование операций вагнеровцев в Украине, а его частная армия воюет вместе с российскими войсками. При этом представитель Совета нацбезопасности подчеркнул, что Пригожин мотивирован желанием влияния на ситуацию в России и его близкими отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, 22 декабря США ужесточает санкции против ЧВК Вагнера, ограничения против которых введены еще в 2017 году.

Также по данным американской разведки, КНДР в прошлом месяцеотправила в Россию партию ракет и снарядов, которую оплатила ЧВК Вагнера.

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