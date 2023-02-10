В ЧВК "Вагнера" продолжат вербовку заключенных, - ISW
Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжит вербовать заключенных для войны в российских тюрьмах
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Пригожин заявил, что вербовка российских заключенных "вполне прекращена" и что все обязательства выполняются. По мнению аналитиков, ЧВК "Вагнера" продолжит вербовку из тюрем, хотя и в более ограниченном количестве.
В ISW отмечают, что вербовка заключенных за последние несколько месяцев замедлилась, что подтверждается статистикой Федеральной службы исполнения наказаний, показывающей, что в период с ноября 2022 по январь 2023 г. сокращение численности заключенных в России стабилизировалось.
Это согласуется с общей тенденцией постепенного замещения "вагнеровцев" обычными российскими войсками вокруг Бахмута.
- По данным аналитиков британской разведки, РФ уменьшила масштабы привлечения российских заключенных на фронте, в частности в ПИК Вагнера менее интенсивно вербуют боевиков.
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