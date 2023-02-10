В ЧВК "Вагнера" продолжат вербовку заключенных, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Пригожин заявил, что вербовка российских заключенных "вполне прекращена" и что все обязательства выполняются. По мнению аналитиков, ЧВК "Вагнера" продолжит вербовку из тюрем, хотя и в более ограниченном количестве.

В ISW отмечают, что вербовка заключенных за последние несколько месяцев замедлилась, что подтверждается статистикой Федеральной службы исполнения наказаний, показывающей, что в период с ноября 2022 по январь 2023 г. сокращение численности заключенных в России стабилизировалось.

Это согласуется с общей тенденцией постепенного замещения "вагнеровцев" обычными российскими войсками вокруг Бахмута.