В ЧВК Вагнера набирают преступников, больных ВИЧ и гепатитом, - разведка
Украинская разведка сообщает, что в ЧВК Вагнера массово набирают заключенных российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатит C
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки .
Отмечается, что таких больных "бойцов" россияне обозначают соответствующими браслетами на руках, красными - больных ВИЧ, и белыми - больных гепатитом.
По данным разведки, только из одной исправительной колонии №5 в поселке Металлострой Ленинградской области, в ЧВК Вагнера было "мобилизовано" более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С. Это вызывает недовольство среди здоровых оккупантов. Разведка рассказывает, что российские медики системно отказываются оказывать помощь раненым с этими заболеваниями.
Также сообщается, что в Украине уже выявлены пленные боевики с такими болезнями, что подтверждает информацию о массовом "рекрутировании" инфицированных заключенных в ЧВК Вагнера.
- Американский Институт изучения войны рассказал , что бизнесмен, владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин все больше и больше оказывает влияние в России. Аналитики отмечают, что военная структура, к созданию которой он привлек Игоря Гиркина, в перспективе может угрожать режиму Владимира Путина.
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